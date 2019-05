Ведущего BBC уволили за твит о королевском младенце

CA-NEWS (CA) - Ведущий Би-би-си Дэнни Бейкер был уволен из-за твита с фотографией пары, держащей за руки одетую шимпанзе с подписью "королевский младенец покинул роддом". Сам ведущий считает свой поступок "глупым", передает BBC.

Только что уволили с BBC 5. - написал бывший ведущий радиостанции BBC Radio 5 Live в "Твиттере" 9 мая.

Just got fired from @bbc5live.

