В Монголии перейдут на электронную форму госуслуг

CA-NEWS (MNG) - Депутат парламента Монголии (ВГХ-Великого государственного хурала) Н.Учрал сделал сообщение о переходе к электронному документообороту государственных органов, сообщает 9 мая Монцамэ.

По его словам, с 1 октября предоставление бумажных документов для получения госуслуг станет ненужным. Другими словами, появится возможность предоставлять гражданам информацию в электронном виде, имеющуюся в базе данных государственных учреждений.

Госслужащие всех уровней получат цифровой аккаунт. Ожидается, что с переходом на электронную форму, госуслуги станут прозрачными, а индекс коррупции снизится.