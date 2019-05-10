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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии перейдут на электронную форму госуслуг

CA-NEWS (MNG) -  Депутат парламента Монголии (ВГХ-Великого государственного хурала) Н.Учрал сделал сообщение о переходе к электронному документообороту государственных органов, сообщает 9 мая Монцамэ.

По его словам, с 1 октября предоставление бумажных документов для получения госуслуг станет ненужным. Другими словами, появится возможность предоставлять гражданам информацию в электронном виде, имеющуюся в базе данных государственных учреждений.

Госслужащие всех уровней получат цифровой аккаунт. Ожидается, что с переходом на электронную форму, госуслуги станут прозрачными, а индекс коррупции снизится.

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