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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ленобласти двое мигрантов из Узбекистана получили тяжелые ожоги на пикнике с шашлыками

CA-NEWS (UZ) -  В Ленобласти больничной койкой и тяжелыми ожогами закончилась для двух мигрантов попытка приготовить шашлыки в лесополосе у поселка Романовка, во Всеволожском районе.

По данным Регион online, уроженцев Узбекистана 22-х и 24-х лет, доставили в НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе в среду, 8 мая, в 4:40 утра. У более младшего пациента были обожжены голова, руки и ноги. Площадь полученных им ожогов составила 15 процентов поверхности тела. Старший товарищ парня получил более тяжелые ожоги – 30 процентов поверхности тела.

По словам молодых людей, рано утром они отправились в лесополосу, чтобы приготовить шашлыки. Однако, приятное времяпрепровождение вскоре было омрачено тем, что они случайно опрокинули на себя жидкость для розжига, после чего на них воспламенилась одежда.

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