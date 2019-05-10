Узбекское OOO IHLOS ACB планирует экспортировать сушеные фрукты на рынки Евросоюза, России и Украины

CA-NEWS (UZ) - Компания OOO IHLOS ACB из Узбекистана занимается производством сушеных фруктов, выращенных в Ферганской долине, только два года. Однако в данный момент компания вышла на этап устойчивого развития – заказано высокотехнологичное оборудование, идет активный поиск новых рынков сбыта.

Об этом рассказал руководитель компании Эльдоржон Мирзаматов в ходе общения с EastFruit на выставке технологий для развития плодоовощного бизнеса Macfrut 2019, которая начала свою работу сегодня в итальянском городе Римини.

«Сегодня мы используем технологию сублимационной сушки для фруктов, изучив немецкий опыт. Производим продукцию из хурмы, дыни, яблок, абрикосов, персиков, инжира и других фруктов, которые выращиваем в Ферганской долине Узбекистана»,- рассказал Эльдоржон Мирзаматов.

Несмотря на то, что объемы производства компании пока что небольшие, OOO IHLOS ACB в ближайшем будущем планирует осуществить выход своей продукции на рынки России, Украины и Евросоюза.

«Мы предполагаем, что нашими основными клиентами будут супермаркеты. Для них мы будем фасовать свои сушеные фрукты в удобную упаковку – от 1 до 4 кг продукции»,- отмечает Эльдоржон Мирзаматов.

Он также добавил, что выставка Macfrut 2019 – отличная возможность для производителей плодоовощной продукции не только презентовать свой товар, но и обменяться опытом с другими участниками международного рынка по внедрению новых технологий, способствующих развитию их бизнеса.