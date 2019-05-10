В ООН впервые оценили состояние лесов Кавказа и Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - Леса восьми стран Кавказа и Центральной Азии покрывают 30 млн гектаров суши, что сопоставимо с площадью Италии. Однако из года в год лесные массивы региона сокращаются. Обезлесение является результатом деятельности человека. А между тем в этом регионе деревья выполняют защитные функции – предотвращают эрозию и утрату почв и смягчают последствия изменения климата. Леса обеспечивают людей топливом и продовольствием, сообщает служба новостей ООН.



На этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит сессия Форума по лесам. На рассмотрение ее участников был представлен первый после распада СССР региональный обзор состояния лесного сектора в странах Кавказа и Центральной Азии.

Доклад «Состояние лесов на Кавказе и в Центральной Азии» был подготовлен Европейской экономической комиссией ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). До этого у ООН не было полной информации о состоянии лесов в регионе.

Согласно данным доклада, леса на Кавказе занимают менее 15 процентов территории, а в Центральной Азии – менее 10 процентов. Исключение составляет Грузия, где деревьями покрыто более 40 процентов ее площади. В совокупности леса и другие лесные угодья восьми стран региона Кавказа и Центральной Азии занимают более 30 млн гектаров.

Несмотря на предпринимаемые усилия, в последнее время площадь лесных покровов в регионе сокращается, в первую очередь, по причине урбанизации, развития сельского хозяйства, изменения климата и роста спроса на древесину. В частности, местное население порой нещадно вырубает леса на дрова, поскольку у них мало альтернативных источников энергии. К тому же к деградации лесов приводит выпас животных. Местные лесные хозяйства зачастую плохо оснащены и не располагают адекватными ресурсами для должного управления лесами.

В докладе отмечается, что леса на Кавказе и в Центральной Азии имеют важное значение для борьбы с эрозией и опустыниванием в суровых климатических условиях этого региона. Защитные функции выполняют почти 90 процентов лесов и других лесных угодий. Плантации саксаула, например, являются одним из немногих средств защиты селений, расположенных вокруг Аральского моря, где сокращение акватории создало соленую пустыню и где ветер приносит с собой токсичную пыль. Леса служат источником топлива и продовольствия.

Участники встречи обсудили предложенные в докладе меры по прекращению уничтожения и деградации лесов на Кавказе и в Центральной Азии. Все леса в регионе находятся в государственной собственности и управляются государственными организациями. Средства на управление лесами выделяются из госбюджетов.

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова полагает, что необходимо более активно использовать потенциал лесов Кавказа и Центральной Азии для охраны окружающей среды и продвижения устойчивого развития. Ее коллега Владимир Рахманин, заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель по Европе и Центральной Азии, поддержал это мнение.

«Леса во всем мире нуждаются в заботе», - подчеркнул Владимир Рахманин. Он добавил, что защита особенно нужна лесам Кавказа и Центральной Азии, где произрастает множество редких пород деревьев.

В штаб-квартире Организации в Нью-Йорке проходит 14-я сессия Форума по лесам. Его участники обмениваются опытом инновационных методов обеспечения сохранности лесонасаждений, которые представляют собой одну из наиболее богатых и наиболее продуктивных экосистем суши.