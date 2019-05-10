Информатор WikiLeaks Мэннинг освобождена из-под стражи в США

CA-NEWS (CA) - Бывшая аналитик военной разведки США Челси Мэннинг вышла на свободу после двух месяцев тюрьмы. Информатор Wikileaks попала в изолятор за отказ давать показания по делу в отношении организации и ее руководителя Джулиана Ассанжа, передает BBC.



Мэннинг вышла из изолятора города Александрия, штат Вирджиния, вечером 9 мая. Там она провела 62 дня, поскольку отказалась давать показания по делу Wikileaks в США большому жюри (расширенная коллегия присяжных). Американские законы расценивают отказ от дачи показаний как неуважение к суду, которое, в свою очередь, грозит тюремным заключением.

Информатор WIkileaks объясняла, что не даст показаний, поскольку выступает против засекреченности процесса и расследования. Кроме того, она утверждала, что еще во время военного трибунала по своему делу рассказала все, что ей известно.

Почему Мэннинг отпустили?

Адвокаты Мэннинг сообщили, что их подзащитную освободили в связи с истечением срока полномочий большого жюри 9 мая. В понедельник, 6 мая, Мэннинг, которая к тому моменту провела за решеткой ровно два месяца, попросила суд выпустить ее на свободу.

Адвокаты в своем ходатайстве подчеркнули, что у гособвинителей нет веских оснований добиваться дачи показаний Мэннинг большому жюри, а ее заключение стало карательным. В марте, отправляя Мэннинг в тюрьму, судья окружного суда в Александрии, штат Вирджиния, Клод Хилтон сказала, что активистка останется в заключении, пока не передумает относительно дачи показаний большому жюри.

Почему она может сесть снова?

Еще до ее освобождения адвокаты Мэннинг получили новую повестку в суд, согласно которой она должна предстать перед новым большим жюри 16 мая.

Сама информатор 6 мая, ходатайствуя о своем освобождении, заявила, что ничто не убедит ее дать показания. "Она убеждена, что сотрудничество с большим жюри было бы предательством ее убеждений, - говорилось в заявлении ее адвокатов. - Она готова к последствиям своих убеждений, и никого не должна удивлять ее смелость".

9 мая после освобождения Мэннинг ее адвокаты подтвердили, что она по-прежнему не собирается давать показания. "Таким образом, возможно ее снова обвинят в неуважении к суду и вернут [за решетку]", - сказали защитники.

Что за дело Wikileaks?

Расследование дела Wikileaks в США продолжается уже несколько лет. Основатель проекта Джулиан Ассандж получил убежище и скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года по апрель 2019, когда ему отказали в дальнейшем проживании на территории посольства. Сейчас суд в Лондоне рассматривает дело об его экстрадиции.

В США его обвиняют в сговоре с целью взлома государственной компьютерной системы. По версии следствия, Ассанж руководил действиями Мэннинг в 2010 году, чтобы получить от информатора более 725 тыс. засекреченных документов. Позднее их опубликовал Wikileaks.

В 2016 году Ассанж говорил, что готов сдаться американским властям, если те помилуют его информатора. Мэннинг помиловали, но Ассанж сдаваться не стал.

Wikileaks фигурирует и в другом расследовании - о вмешательстве России в президентские выборы в США, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Летом 2016 год на сайте проекта опубликовали электронную переписку руководства Демократической партии. Власти США обвинили в хакерской атаке на серверы Демпартии российскую военную разведку - ГРУ. Кремль обвинения отвергает.

Считается, что публикация переписки ударила по рейтингу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн утверждал, что его клиент, будучи еще кандидатом в президенты, знал о готовящейся публикации. Трамп это отрицает.

Чем известна Челси Мэннинг?

Мэннинг осудили за передачу секретных данных Wikileaks в 2013 году на 35 лет лишения свободы.

Пол и имя она сменила, находясь в тюрьме.

По версии обвинения в 2010 году, тогда еще Брэдли Мэннинг, младший аналитик разведки, передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях проекту WikiLeaks, созданному Джулианом Ассанжем. Эта утечка секретных документов стала одной из самых крупных в истории США.

В январе 2017 года Барак Обама, покидая президентский пост, смягчил приговор Мэннинг. В мае 2017 года она вышла из военной тюрьмы в Канзасе.