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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп выдвинет Патрика Шанахана на пост главы Пентагона

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

Сейчас Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США, до этого он был первым замглавы ведомства.

«И. о. главы Пентагона Шанахан за последние несколько месяцев доказал, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять ведомство»,— говорится в пресс-релизе Белого дома.

Как передает "Ъ", сам Патрик Шанахан назвал свое предстоящее выдвижение «большой честью», и пообещал «продолжать агрессивную реализацию национальной стратегии обороны» в случае, если его кандидатуру одобрит Сенат США.

Напомним, Шанахан сменил в должности Джеймса Мэттиса, который покинул пост главы Пентагона в декабре 2018 года. Он объявил президенту США, что тому следует подыскать себе другого главу оборонного ведомства, «чьи взгляды по поводу тех или иных проблем совпадают с вашими».

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