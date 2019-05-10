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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане внедряют цифровую экономику

CA-NEWS (TJ) -  3 мая в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана прошло совещание с представителями ООО «Сифат Иннотех Инвест», на котором компания представила проект цифрового документооборота, сообщает сайт минэкономразвития и торговли РТ.

В рамках постановления правительства «Об итогах социально-экономического развития Таджикистана за 2018 год и задачах на 2019 год», правительство поручило минэкономразвития разработать концепцию цифровой экономики и внедрения цифровых технологий в социально-экономических отраслях.

В феврале распоряжением минэкономразвития и торговли были созданы управленческая и техническая рабочие группы.

Основными целями «Цифровой экономики» являются создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, а также использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

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