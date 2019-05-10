В Душанбе наблюдается дефицит мяса

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане покупатели жалуются, что мясники в каждый Рамазан повышают цены на мясо или выставляют на продажу некачественную продукцию. По словам же предпринимателей, повышение цены на мясо зависит не от них, а от подорожания убойного скота. Многие мясники в Рамазан и вовсе закрыли свои лотки, что привело к дефициту этой продукции в городе. Они утверждают, что не могут продавать мясо по установленной городскими властями цене – не выше 40 сомони ($4,25) за килограмм, передает 9 мая Радио Озоди.

В известном «мясном бульваре» в 33-м микрорайоне, где открыты свыше 20 точек продажи мяса, 8 мая было «хоть шаром покати», и многие покупатели уходили оттуда с пустыми руками.

Лавка торговца мясом Абдушукура Рахимова в эти дни пуста. По его словам, ему пришлось отпустить ни с чем более 50 своих постоянных клиентов. Из-за дороговизны на скотном базаре он не может приобрести мясо и, скорее всего, закроет свою лавку. Там мясо отдают по 45 сомони за килограмм, а с них требуют продавать его по 40 сомони за кг.

«Мы не можем работать себе в убыток, все мясники сейчас в состоянии банкротства», - сказал он.

Торгующие на скотных рынках животноводы утверждают, что повысилась цена на корм, плюс дорожные и другие расходы и они вынуждены продавать корову или бычка подороже.

В общем говядины на прилавках большинства столичных рынков стало гораздо меньше, и там, где ее еще продают, выстраиваются большие очереди покупателей. Большинство частных мясных ларьков закрыто и торгуют мясом только те павильоны, которые связаны своими обязательствами с рынками, чтобы эти рынки не остались без мяса.

По словам предпринимателей, с такими фиксированными ценами, как сейчас, они не могут заниматься мясным «бизнесом».

По словам источника, дефицит мяса на рынках Душанбе возник, из-за того, что городские власти стали вмешиваться в механизмы ценообразования продукции. Предприниматели не хотят продавать мясо себе в убыток и большинство из них по этой причине в месяц Рамазан воздерживаются от занятия торговлей мясом.

Мясо является одним из основных товаров, покупаемых для разговения постящихся. Большинство из покупателей, которые не могут позволить себе покупку мяса на каждый день, стараются в месяц Рамазан употреблять калорийную пищу из мяса. Каждый год в Таджикистане в преддверии этого месяца и в течение него цены на продукты питания, и прежде всего, мясо, резко скачут вверх.