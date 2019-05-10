Как в странах Центральной Азии отметили День Победы и сколько денег выделили ветеранам

CA-NEWS (KG) - 9 мая страны постсоветского пространства отметили День Победы. О том как прошел День Победы в странах Центральной Азии и сколько денег было выделено ветеранам в обзоре CA-News.

Казахстан

В этом году в шествии «Бессмертного полка» в Нур-Султане приняли участие около 25 тыс. человек, сообщает сайт столичного акимата.

В акции приняли участие не только жители города, но и соседних регионов, в том числе из Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Костаная, Степногорска, а также из Алматы. Приехали люди также из-за рубежа. В целях обеспечения безопасности было организовано 15 групп, чтобы люди, принимающие участие в шествии, могли поочередно подходить к монументу "Отан қорғаушылар" для возложения цветов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан қорғаушылар».

А первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие на параде Победы в Москве вместе с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

В Казахстане на 1 мая текущего года проживает 1425 непосредственных инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также свыше 87 тыс. ветераны ВОВ, в числе которых жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, супруги умерших инвалидов ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие.

Среди стран Центральной Азии самую большую единовременную помощь получили в Казахстане — $1 366.

Наибольшую сумму - 542 тыс. тенге получили ветераны, проживающие в Восточно-Казахстанской области, г.Нур-Султан – 519 тыс. тенге, в Акмолинской и Павлодарской области – около 500 тыс. тенге. В Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях выплата составит 300 тыс. тенге. Порядка 250тыс. тенге предусмотрено в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также гг.Алматы и Шымкент. 202 тыс. тенге в Кызылординской области, по 150 тыс. тенге в Костанайской и Жамбылской областях.

Вместе с тем, министерством труда и социальной защиты населения РК рекомендовано в 2019 году выплатить не менее 300 тысяч тенге каждому инвалиду и участнику ВОВ.

Также различные единовременные выплаты полагались жителям блокадного Ленинграда - 69 чел на общую сумму 3,4 млн тенге, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей (283 человека- 14,5 млн тенге), супругам умерших инвалидов ВОВ (4 179 человек - 79,1 млн тенге), вдовам погибших во время ВОВ (364 человека- 11,5 млн. тенге), труженикам тыла (67 479 человек - 1,3 млрд. тенге) и остальным гражданам, приравненным к участникам и ветеранам ВОВ (15 066 человек - 676 млн тенге).

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Кыргызстан

На памятном шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 50 тыс. человек. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

В шествии приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков и экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Во время прохождения многотысячной колонны каких-либо правонарушений и происшествий зафиксировано не было.

В Кыргызстане в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам из резервного фонда президента Кыргызстана выплатят по 20 тысяч сомов, сообщал сайт президента 3 мая.

Из резервного фонда президента Кыргызской Республики на соцподдержку ветеранам выделено 7 091 000 сомов.

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Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали 9 мая, приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, которое прошло в столичном парке Победы.

Рахмон возложил венок у Вечного огня в память жертв народного ополчения против фашизма.

Мероприятие в Парке Победы завершилось строевым шагом подразделений Вооруженных сил и военных частей душанбинского гарнизона.

"Всем 242 инвалидам и ветеранам ВОВ, проживающим в Таджикистане, выделено из резервного фонда президента по 5 тысяч сомони", - сказал РИА Новости помощник главы государства по социальным вопросам и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода.

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Туркменистан

Утром 9 мая множество людей собралось у мемориального комплекса «Halk hakydasy» (Народная память).

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедова возложил венок к подножию монумента «Baky şöhrat» (Вечная слава).

Праздничные торжества состояли из культурных акций и музыкальных представлений.

По информации "Настоящее время", в Туркменистане ветеранам выделили по $11.

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Узбекистан

9 мая, в «Братской могиле» прошло шествие «Бессмертного полка» несмотря на запрет властей, сообщает «Xabar.uz».

Напомним, накануне в хокимияте Ташкента заявляли, что в городе не планируется шествия «Бессмертный полк», так как, организаторы не получали на это разрешения.

Также Минюст предупреждал, что нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций влечет административный арест до пятнадцати суток.

Утром, 9 мая, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу «Скорбящей матери».

Также в Ташкенте прошло театрализованное представление с участием президента.

В Узбекистане ветеранам к 9 мая выплатили по $888.