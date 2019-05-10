Принята концепция развития системы дошкольного образования Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 8 мая подписано постановление «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования РУз до 2030 года». Концепция определила цели, задачи, приоритеты и этапы развития дошкольного образования на среднесрочную и долгосрочную перспективу, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана.

Так, документ предусматривает решение проблем нехватки квалифицированных педагогических кадров, перегруженности государственных ДОУ, ненадлежащего материально-технического состояния и низкого процента обеспеченности учебно-методическими материалами государственных ДОУ.

«Принятая Концепция является беспрецедентной: впервые в подобном документе устанавливаются четкие целевые показатели, обеспечивающие измеримость достигнутых результатов. В частности, поставлена задача повысить к 2030 году охват детей дошкольным образованием с текущих 38,1% до 80,8%. Также МДО продолжит наращивать мощности образовательных учреждений: к 2021 году количество мест вырастет на 56,8% (к 2030 г. - на 132,3%) за счет открытия новых ДОУ, а также развития ГЧП и альтернативных форм дошкольного образования, актуальных для отдаленных районов республики», - сказала начальник главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития Елена Тен.

Кроме того, особое внимание будет уделено педагогическим и управленческим кадрам. Так, работа будет вестись по двум направлениям: увеличение количества педагогов и внедрение новых подходов к подготовке, переподготовке, повышению квалификации, отбору и развитию работников.

Согласно принятой Концепции приоритетными направлениями развития системы дошкольного образования до 2030 года будут:

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы;

- создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста;

- повышение охвата, обеспечение равноправного доступа детей к качественному дошкольному образованию, развитие государственно-частного партнерства;

- внедрение инноваций, передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий;

- совершенствование системы управления дошкольным образованием, обеспечение прозрачности и эффективности финансирования;

- внедрение новых подходов к отбору и развитию кадров);

- обеспечение детей здоровым и сбалансированным питанием, качественным медицинским уходом в ДОУ.

Реализация концепции будет происходить поэтапно. Ежегодно до 1 декабря Министерство дошкольного образования на основе изучения итогов уходящего года будет разрабатывать и вносить на утверждение в Кабмин проект «Дорожной карты» на следующий год.