Туркменистан и Катар обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества

CA-NEWS (TM) - 9 мая в Ашхабаде в министерстве иностранных дел прошла встреча с делегацией государства Катар во главе с шейхом Файсалом бин Нассер бин Хамадом Аль-Тани, прибывшим в страну для участия в мероприятиях связанных с закладкой нового социально-производственного комплекса близ туркменского озера «Алтын Асыр», передает сайт МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического и гуманитарного характера. В частности обсуждались совместные проекты деловых кругов двух стран.