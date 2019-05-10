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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Катар обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества

CA-NEWS (TM) -  9 мая в Ашхабаде в министерстве иностранных дел прошла встреча с делегацией государства Катар во главе с шейхом Файсалом бин Нассер бин Хамадом Аль-Тани, прибывшим в страну для участия в мероприятиях связанных с закладкой нового социально-производственного комплекса близ туркменского озера «Алтын Асыр», передает сайт МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического и гуманитарного характера. В частности обсуждались совместные проекты деловых кругов двух стран.

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