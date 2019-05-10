Руководители системы ООН призвали страны принять конкретные меры по борьбе с изменением климата

CA-NEWS (CA) - 9 мая в Женеве руководители главных учреждений системы ООН согласовали меры по борьбе с изменением климата. Они заявили, что поддержат усилия стран по смягчению негативных последствий глобального потепления и призвали их к более решительным действиям.

«Мы, главы учреждений системы ООН, призываем страны-члены Организации «поднять планку» и принять конкретные меры для того, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем и чтобы адаптироваться к последствиям климатических изменений, не забывая при этом о своих обязательствах по соблюдению прав человека», – говорится в совместном заявлении членов Координационного совета руководителей системы ООН.

Они напомнили мировым лидерам, что, в соответствии с Парижским соглашением по климату, уже к 2030 году выбросы парниковых газов необходимо сократить на 45 процентов, и что меры по адаптации предполагают, в первую очередь, защиту групп населения, проживающих в районах, которые в наибольшей степени подвержены негативному воздействию глобального потепления.

Руководители системы ООН подчеркнули, что развитые страны должны предпринять усилия по мобилизации финансовых средств – порядка 100 миллиардов долларов в год – на поддержку мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.

Они отметили важнейшую роль инноваций в сокращении вредных выбросов, переходе к «зеленой» экономике и новым моделям развития.

«Инновации – это не только технологии, это также дальновидные планы, новые бизнес-модели и финансовые инструменты, инновационные методы сотрудничества, в том числе регионального», – заявили руководители ООН.

Они также пообещали, что меры по сокращению негативного влияния на окружающую среду будут интегрированы и в саму систему ООН. Многие учреждения Организации уже сделали первые шаги навстречу сокращению вредных выбросов, эффективной утилизации отходов, экономии энергии и переходу на возобновляемые источники энергии. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с июня текущего года полностью откажутся от одноразовой пластиковой посуды.

Напомним, что в сентябре в Нью-Йорке пройдет Саммит по климату. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров всех стран мира приехать на него не с формальными выступлениями, а с конкретными предложениями.