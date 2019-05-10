В Таджикистане в ДТП на автодороге Душанбе-Худжанд погибли 6 человек

CA-NEWS (TJ) - 8-го мая в Таджикистане около 19:30 дня, автомашина марки “Тойота-Прадо”, следуя на автодороге “Душанбе-Худжанд-Чанок” на территории села Такфон Айнинского района потеряв контроль над управлением транспортного средства, опрокинулся в 80-100 метровую пропасть, в результате которой погибли три человека передает МВД РТ.

Водитель Нозимов Музаффар Олимович 1967 года рождения и его пассажиры: Нозимов, получив травмы несовместимые с жизнью, скончались в больнице.

Другие три пассажира, данного авто, 1999, 2004 и 2006 года рождения, с различными повреждениями были доставлены в больницу.

Также, по данным пресс-службы КЧС Таджикистана, вечером 8 мая на автодороге Душанбе-Худжанд в реку Варзоб опрокинулась автомашина марки «Тико». Погибли водитель и два пассажира автомашины – все члены одной семьи.

Спасатели вытащили из реки тела двух женщин – матери и дочери, тело отца семейства, пока не найдено. Проводятся оперативно-поисковые работы.

По фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.