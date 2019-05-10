РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане в ДТП на автодороге Душанбе-Худжанд погибли 6 человек

CA-NEWS (TJ) -  8-го мая в Таджикистане около 19:30 дня, автомашина марки “Тойота-Прадо”, следуя на автодороге “Душанбе-Худжанд-Чанок” на территории села Такфон Айнинского района потеряв контроль над управлением транспортного средства, опрокинулся в 80-100 метровую пропасть, в результате которой погибли три человека передает МВД РТ.

Водитель Нозимов Музаффар Олимович 1967 года рождения и его пассажиры: Нозимов, получив травмы несовместимые с жизнью, скончались в больнице.

Другие три пассажира, данного авто, 1999, 2004 и 2006 года рождения, с различными повреждениями были доставлены в больницу.

Также, по данным пресс-службы КЧС Таджикистана, вечером 8 мая на автодороге Душанбе-Худжанд в реку Варзоб опрокинулась автомашина марки «Тико». Погибли водитель и два пассажира автомашины – все члены одной семьи.

Спасатели вытащили из реки тела двух женщин – матери и дочери, тело отца семейства, пока не найдено. Проводятся оперативно-поисковые работы.

По фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ташкенте 9 Мая прошло театрализованное представление с участием президента
  • Эмомали Рахмон принял участие в Параде Победы
  • Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×