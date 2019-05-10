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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 6 тысяч человек

CA-NEWS (MNG) -  В шествии "Бессмертного полка", проходившем в Улан-Баторе 9 мая, приняли участие более 6 тысяч человек, сообщает Монцамэ.

Движение было организовано по инициативе посольства РФ в Монголии по случаю 74-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия совместной Победы в боях на реке Халхын-гол.

В этом году шествие прошло по маршруту от площади перед зданием министерства обороны до памятника маршалу советского союза Георгию Жукову, где состоялось возложение венков.

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