В Монголии в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 6 тысяч человек

CA-NEWS (MNG) - В шествии "Бессмертного полка", проходившем в Улан-Баторе 9 мая, приняли участие более 6 тысяч человек, сообщает Монцамэ.

Движение было организовано по инициативе посольства РФ в Монголии по случаю 74-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия совместной Победы в боях на реке Халхын-гол.

В этом году шествие прошло по маршруту от площади перед зданием министерства обороны до памятника маршалу советского союза Георгию Жукову, где состоялось возложение венков.