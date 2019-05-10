В Санкт-Петербурге задержан студент из Узбекистана, подрабатывавший в гипермаркете

CA-NEWS (UZ) - 2 мая в СМИ появилось сообщение о задержании в Санкт-Петербурге студента 2-го курса Российского гидрометеорологического университета, гражданина Узбекистана М.Юлдашева, который в вечернее время подрабатывал продавцом в гипермаркете, не имея разрешения на работу (патента). Вечером 30 апреля М.Юлдашев показывал покупателю работу триммера, насадка которого отскочила и попала покупателю в глаз. Последнего увезли в больницу, а нашего соотечественника задержали и отвезли в отдел полиции, сообщает пресс-служба МИД РУз.



Решением районного суда М.Юлдашеву назначен штраф в размере 5 тыс.руб. и административное выдворение за пределы России. В настоящее время в отношении М.Юлдашева также расследуется уголовное дело по ч.3 ст.291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу).

2 мая данная ситуация взята на контроль Генеральным консульством Узбекистана в г.Санкт-Петербурге.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Северо-западного федерального округа России (Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область, г.Санкт-Петербург) могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в г.Санкт-Петербурге по телефону: +7-965-029-41-49.