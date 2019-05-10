Монголия в первом квартале 2019 года импортировала 32822 единиц транспортных средств на сумму $328,8 млн

CA-NEWS (MNG) - За первые четыре месяца 2019 года Монголия импортировала 32 822 единиц транспортных средств на общую сумму $328,8 млн, передает Монцамэ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 15% или на $46,1 млн. В настоящее время на его долю в общем объеме импорта страны приходится 18,6%.

По итогам 4 месяцев 2019 года импорт легковых автомобилей в Монголию увеличился на 40% или на 10207 единиц, достигнув 25571 единиц, а грузовых автомобилей - на 14% или на 1669 единиц, достигнув 7251 единиц.

Кроме того, в первом квартале текущего года импортированы техника, оборудование, электротовары и их запчасти на сумму $371,1 млн, что больше на $9,9 млн или на 2,7%, чем в прошлом году.