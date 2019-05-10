Гражданка Таджикистана осуждена на 7 лет колонии за вербовку женщин для занятия проституцией в Таиланде

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане гражданка Замира Фуркатзода приговорена к 7 годам колонии по обвинению в торговле людьми. По данным суда города Истаравшан на севере страны, Фуркатзода признана виновной в вывозе женщин из Таджикистана в Таиланд, Индию и Турцию для принудительного занятия проституцией, сообщает 10 мая Радио Озоди.

По словам пресс-секретаря УМВД по Согдийской области Акбара Шарипова, Фуркатзода вывезла трех молодых жительниц города Истаравшан и Зафарабадского района в эти страны, пообещав им работу с хорошей зарплатой. В Таиланде, Индии и Турции женщины узнали, что им придется обслуживать клиентов ночных клубов. Замира Фуркатзода была задержана при попытке вывоза еще одной из потенциальных секс-рабынь.

В суде, обвиняемая Фуркатзода отрицала свою вину. По ее словам, все женщины знали, что едут заниматься проституцией и рассчитывали на бесплатное питание, проживание и часть от заработанной суммы. Однако жертвы трафика в суде утверждали, что Фуркатзода обещала им работы няни, официантки и сиделки с приличной зарплатой.

Саноат Солиева председатель центра социально-правовой поддержки «Фемида», который помогает жертвам торговли людьми, заявила, что впервые зафиксирован факт вывоза женщин для занятия проституцией в Таиланд. По ее словам, торговцы людьми обычно вывозят жертв в Турцию, Россию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

В 2013 году Таджикистан ввёл в законодательство понятие "работорговля", определив за него от 5 до 12 лет тюрьмы.