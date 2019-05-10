Экс-глава спецслужб Узбекистана пытался установить контроль над политикой государства, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Бывший председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев пытался установить контроль над всей политической деятельностью государства путем назначения преданных кадров на руководящие должности в силовых структурах. Об этом пишет интернет-издание Xabar.uz.

«Он обвиняется в том, что тосковал по гегемонскому настроению и в том, что погряз в коррупционном болоте, выйдя за рамки правового поля. В данной ситуации президент был вынужден выразить ему политическое недоверие», – пишет Xabar.uz.

По данным интернет-издания, бывший генерал отдавал приказы «по закрытию независимых сайтов и ограничению доступа к соцсетям, а также по созданию искусственных оппозиционных движений из числа некоторых чувствительных граждан, проживающих за рубежом», тем самым дискредитируя демократические реформы, проводимые президентом. «Точку в его незаконных делах поставит суд», – пишет издание.

Ихтиёр Абдуллаев был назначен председателем Службы государственной безопасности 31 января 2018 года. Ранее, с 2015 года, он работал генеральным прокурором Узбекистана, а с 2009 года – государственным советником президента.

Напомним, что 11 февраля этого года ряд узбекистанских СМИ сообщили о том, что Ихтиёр Абдуллаев покинул должность председателя СГБ республики. СМИ писали, что Абдуллаев покинул должность по состоянию здоровья. Однако 11 февраля источники «Озодлика» в узбекском правительстве сообщили, что Ихтиёр Абдуллаев оказался фигурантом уголовного дела.

Статью на сайте Xabar.uz можно расценивать, как официальное подтверждение информации о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы спецслужб Узбекистана. Отметим, что сайт Xabar.uz – электронная версия газеты «Хабар», учредителем которой является Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.