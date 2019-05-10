РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мирзиёев в своем выступлении 9 мая использовал слово «День Победы» вместо «День памяти и почестей»

CA-NEWS (UZ) -  В своей речи на торжественной церемонии 9 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал 9 мая «Днём Победы» вместо фразы «День памяти и почестей».

"9 Мая – День Победы, праздник, выстраданный народом, день великой славы сыновей нашей Родины, которые прошли трудными дорогами войны и ценой немыслимых жертв разгромили фашизм", - сказал президент.

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил, что следующем году в международном масштабе будет широко отмечаться 75-летие Великой Победы. "Совместно со странами СНГ мы проводим огромную подготовительную работу, чтобы достойно и на высоком уровне отметить эту знаменательную дату", - подчеркнул президент.

Глава государства сообщил, что в одном из самых живописных мест Ташкента к юбилейной дате будет построен парк Победы, в котором будет возведен "величественный мемориальный комплекс" - Музей славы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане недоступны сайты некоторых СМИ
  • В Ташкенте 9 Мая прошло театрализованное представление с участием президента
  • Несмотря на запрет властей в Ташкенте прошла акция «Бессмертный полк»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×