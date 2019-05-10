Мирзиёев в своем выступлении 9 мая использовал слово «День Победы» вместо «День памяти и почестей»

CA-NEWS (UZ) - В своей речи на торжественной церемонии 9 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал 9 мая «Днём Победы» вместо фразы «День памяти и почестей».

"9 Мая – День Победы, праздник, выстраданный народом, день великой славы сыновей нашей Родины, которые прошли трудными дорогами войны и ценой немыслимых жертв разгромили фашизм", - сказал президент.

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил, что следующем году в международном масштабе будет широко отмечаться 75-летие Великой Победы. "Совместно со странами СНГ мы проводим огромную подготовительную работу, чтобы достойно и на высоком уровне отметить эту знаменательную дату", - подчеркнул президент.

Глава государства сообщил, что в одном из самых живописных мест Ташкента к юбилейной дате будет построен парк Победы, в котором будет возведен "величественный мемориальный комплекс" - Музей славы.