В Узбекистане предложили создать госорган для развития национального языка

CA-NEWS (UZ) - Общенациональное движение «Юксалиш» разработало ряд предложений по развитию узбекского языка и повышению языковой грамотности населения страны.

Составители рекомендаций подчеркнули, что обратились к данной теме после того, как в обществе поднялась дискуссия на счет предания русскому языку, использующемуся в Узбекистане, статус официального. Напомним, что накануне визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ташкент группа узбекских интеллигентов выступила с инициативой придать русскому языку официальный статус.

Представители движения подчеркнули, что своей инициативой ни в коем случае не намерены заставлять граждан учить именно узбекский язык, но все желающие должны стремиться к совершенствованию своей грамотности.

«Изучение и анализ комментариев в социальных сетях и публикаций в медиапространстве, мнений граждан республики показывает, что в Узбекистане остро стоит вопрос популяризации грамотной речи, культуры общения, особенно на государственном языке, повышения уровня владения языковыми нормами гражданами, в том числе и молодежью. Важно развивать государственный язык как важный фактор укрепления национального единства, при этом не ущемлять права представителей других наций и народностей, проживающих в Узбекистане, уважать их традиции и культуру», – говорится в сообщении движения.

В движении считают, что необходимо разработать Концепцию развития узбекского языка и повышения уровня владения языковыми нормами в Узбекистане, а также утвердить детальную «дорожную карту» по ее реализации на ближайшие пять лет.

Также «Юксалиш» предложил учредить специальный госорган, ответственный за осуществление единой государственной политики в сфере развития узбекского языка, а для внедрения эффективных методик в изучении языка учитывать международный опыт. Авторы проекта предлагают в качестве одной из форм пропаганды изучения государственного языка ежегодный общенациональный диктант по узбекскому языку.

Кроме того, при образовательных учреждениях и заинтересованных структурах предлагается организовать бесплатных курсов по изучению узбекского языка для всех желающих, а для молодежи использовать в образовательных программах информационные технологии, мобильные приложения и интерактивные формы обучения.