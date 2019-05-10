Монголия и Франция обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (MNG) - 10 мая в Монголии состоялась встреча министра иностранных дел Д. Цогтбаатара с членом Сената Франции, французско-монгольской парламентской группы дружбы в Сенате Д. Ренаром. В ходе встречи, стороны обменялись мнениями о проектах по двусторонним отношениям и возможностях развития сотрудничества, передает Монцамэ.

Сенатор Д.Ренар выразил поддержку развитию двусторонних отношений и сотрудничества в сферах образования, культуры, спорта, бизнеса и сельского хозяйства.

Стороны обсудили текущее положение, достижения и проблемы в социально-экономическом секторе Монголии, а также деловой и инвестиционный климат в Монголии.