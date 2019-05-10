Глава МИД Монголии встретился со специальным докладчиком ООН по правам человека

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Ц.Цогтбаатар принял специального докладчика ООН по вопросу в области прав человека Мишеля Форста. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере прав человека в стране, проекте закона о защите прав человека, бизнесе и правах человека, а также о процессе реформы судебной и правоохранительной систем. Об этом сообщает пресс-служба МИД Монголии, передает 10 мая Монцамэ.

Министр Д.Цогтбаатар ознакомил специального докладчика ООН с проектом закона о защите прав человека, инициированным им в качестве члена парламента, и подчеркнул важность повышения осведомленности и информированности о правозащитниках и совершенствования их правовой базы.

"До приезда в Монголию я позитивно оценивал положение правозащитников. Но, основываясь на разговорах людей, с которыми я встречался за время пребывания в Монголии, наблюдениях и исследованиях, я пришел к предварительному выводу, что состояние в стране не очень хорошее. Поэтому в дальнейшем я буду стабильно сотрудничать с монгольской стороной. Самостоятельный закон о правозащитниках является весьма важным механизмом защиты людей, работающих в области защиты прав человека”, - в свою очередь отметил Форст.

Стороны договорились сотрудничать по рассмотренным на встрече вопросам и совместно организовать семинар с целью изучения международного опыта в отношении закона о правозащитниках.