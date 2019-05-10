Мирзиёев предложил установить памятник "Ода стойкости" в парке Победы

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии, посвященной 9 мая - Дню памяти и почестей, поздравил народ Узбекистана с 74-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

В своей речи Мирзиёев отметил, что более 1,5 миллионов узбекистанцев участвовали в этой войне, более 500 тысяч из них были убиты, около 133 000 пропали без вести и более 60 000 вернулись с войны инвалидами.

Глава государства привёл пример Зульфии Закировой, которая до войны жила в поселке Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области. Во Второй мировой войне она потеряла всех своих пятерых сыновей.

"В этой кровавой войне овдовели четыре ее невестки, осиротели пятеро внуков. Сама она носила траур всю оставшуюся жизнь. Но ни на миг не покидали ее, придавали ей силы память о сыновьях, надежда на то, что осуществятся мечты и чаяния ее невесток и внуков...Думаю, в этом и заключаются подлинное мужество и стойкость узбекских женщин, узбекского народа. Это и есть ода великой любви и верности", - отметил президент.

Мирзиёев предложил установить в создаваемом в Ташкенте парке Победы в честь простой узбекской женщины Зульфии Закировой, ее сыновей-героев и невесток величественный памятник и назвать его «Ода стойкости».