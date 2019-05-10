В Душанбе пройдет 1-й круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - 13 мая в Душанбе пройдет первый круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии по вопросам развития региональной гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Сомон Эйр», передает Авеста.

Мероприятие состоится по инициативе «Сомон Эйр» и при поддержке агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Ожидается, что участниками будут обсуждены такие вопросы, как обзор текущих преимуществ авиации в регионе и экономических перспектив на ближайшие годы, а также региональных препятствий для дальнейшего развития; «умное регулирование» и его применение в странах Центральной Азии; аспекты безопасности полётов, включение аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA) в национальное регулирование, навигация, основанная на эксплуатационных характеристиках; стабильное обеспечение авиатопливом и анализ аэропортовых сборов в регионе и другие вопросы.

В мероприятии ожидается участие руководителей авиакомпаний «Сомон Эйр» (Таджикистан), «Эйр Астана» (Казахстан), «SCAT» (Казахстан), «QAZAQ Air» (Казахстан), «Uzbekistan Airways» (Узбекистан) и «Авиа Траффик» (Кыргызстан).