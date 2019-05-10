РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе пройдет 1-й круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) -  13 мая в Душанбе пройдет первый круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии по вопросам развития региональной гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Сомон Эйр», передает Авеста.

Мероприятие состоится по инициативе «Сомон Эйр» и при поддержке агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Ожидается, что участниками будут обсуждены такие вопросы, как обзор текущих преимуществ авиации в регионе и экономических перспектив на ближайшие годы, а также региональных препятствий для дальнейшего развития; «умное регулирование» и его применение в странах Центральной Азии; аспекты безопасности полётов, включение аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA) в национальное регулирование, навигация, основанная на эксплуатационных характеристиках; стабильное обеспечение авиатопливом и анализ аэропортовых сборов в регионе и другие вопросы.

В мероприятии ожидается участие руководителей авиакомпаний «Сомон Эйр» (Таджикистан), «Эйр Астана» (Казахстан), «SCAT» (Казахстан), «QAZAQ Air» (Казахстан), «Uzbekistan Airways» (Узбекистан) и «Авиа Траффик» (Кыргызстан).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане недоступны сайты некоторых СМИ
  • Эмомали Рахмон принял участие в Параде Победы
  • Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×