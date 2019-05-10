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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Знаменитости, активисты и политики помогут ООН продвигать Цели устойчивого развития

CA-NEWS (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утвердил новый состав группы активистов в поддержку Целей устойчивого развития. В нее вошли 17 знаменитых и влиятельных личностей из разных стран мира, шестеро из них – впервые. В их числе лауреат Нобелевской премии мира 2018 года Надя Мурад.

В задачу активистов входит распространение знаний о Целях устойчивого развития и продвижение идей, которые будут способствовать их скорейшему выполнению. Напомним, Цели, направленные на улучшение условий жизни всех жителей планеты и охрану окружающей среды, были приняты мировыми лидерами в сентябре 2015 года на саммите в Нью-Йорке. Сопредседателями нынешнего состава группы стали президент Ганы Нана Акуфо-Аддо и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

«В нашем распоряжении есть инструменты, необходимые для решения проблем, связанных с изменением климата, загрязнением окружающей среды, нищетой и неравенством. Они заложены в важнейших соглашениях 2015 года – Повестке дня на период до 2030 года и Парижском соглашении по климату, - отметил Генеральный секретарь, представляя новый состав группы. – Однако инструменты ничего не значат, если их не использовать по назначению. Поэтому наш посыл сегодня и в любой другой день предельно ясен: нам необходимы активные действия, целеустремленность и политическая воля».

Состав группы отражает универсальный характер Целей, который охватывают практически все аспекты жизни. В числе активистов - влиятельные представители правительств, шоу-бизнеса, академических кругов, спортивного мира, частного сектора и неправительственных организаций. Этим людям предстоит наводить мосты между различными группами населения планеты, чтобы, объединив усилия, способствовать выполнению Целей устойчивого развития. «Сообща нам удастся превратить мечту в реальность», - заявила сопредседатель группы, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

«Если нам удастся наладить эффективную работу, мы сможем до 2030 года избавить от нищеты миллионы людей и существенно расширить социальную поддержку», - подчеркнул президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

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