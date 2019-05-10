Мирзиёев посетил открывшуюся после реконструкции мечеть «Сузук-ота»

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 мая посетил комплекс "Сузук-ота" в Ташкенте.

До недавнего времени место паломничества "Сузук-ота", о существовании которого знали немногие, а также старая мечеть находились в плачевном состоянии. Шавкат Мирзиёев посещал комплекс “Сузук-ота” 26 мая 2017 года. Тогда глава государства дал поручения по реконструкции мавзолея и мечети, благоустройству прилегающей к ним территории. А 9 февраля 2018 года Президент ознакомился с ходом работ и отметил необходимость строительства рядом с комплексом жилья для ремесленников.

Эти инициативы сегодня нашли свое практическое воплощение. Реконструированы мавзолей и мечеть, благоустроена территория площадью почти 8 гектаров. В одном из зданий комплекса размещены музей, библиотека, сход граждан махалли и другие учреждения. По обеим сторонам комплекса построены 30 коттеджей для ремесленников на 4,5 сотки каждый.

Сегодня Президент ознакомился с результатами проделанной работы. Были прочитаны суры из Корана.

Здесь же состоялась беседа с религиозными деятелями и аксакалами. Глава государства поздравил их наступлением месяца Рамадан и отметил, что открытие обновленного комплекса в эти благословенные дни - хороший знак.

- Другие государства стремятся написать историю, которой на самом деле не было. А мы не можем полноценно довести до нашего народа, молодежи нашу великую историю, наследие предков. Уделяя внимание таким местам, мы побуждаем всех к осознанию себя, своей истории, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.