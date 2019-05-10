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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Впервые за 8 лет будет новый обладатель Кубка Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Впервые, как минимум с 2011 года в этом розыгрыше будет новый обладатель Кубка Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

После матчей 1/4 финала Кубка Казахстана за трофей продолжают бороться четыре команды: костанайский "Тобол", кызылординский "Кайсар", шымкентский "Ордабасы" и "Атырау".

Каждый из них по одному разу становился обладателем Кубка страны. Самым крайним обладателем Кубка из этой четверки был "Ордабасы" в 2011 году. "Атырау" становился обладателем Кубка в 2009 году, "Тобол" в 2007 году и "Кайсар" в розыгрыше 1998/99 гг.

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