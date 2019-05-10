В регионах Туркменистана возникают давки в очередях за кормом для скота

CA-NEWS (TM) - В регионах Туркменистана люди с ночи занимают очереди у государственных магазинов, имея при себе копии паспортов с пропиской, чтобы приобрести 30 килограммов отрубей или 20 килограммов жмыха по государственным ценам. Дефицит кормов для скота и птицы нередко приводит к давкам в очередях, сообщает Хроники Туркменистана.

К открытию магазинов об очереди уже никто не думает, купить корма удается тем, кто сильнее и наглее. Это около 150-200 человек в день. Остальные вынуждены вновь отстаивать очереди на следующий день, отмечает ХТ.

Государственная цена килограмма отрубей равна 0,3 маната, жмыха – 0,5 маната. У частных торговцев отруби можно купить по цене 1,50 маната за килограмм, жмыха – по 3 маната.

Одной из причин нехватки кормов является коррупция, при которой директорам госмагазинов выгодно продавать часть продуктов в 5-6 раз дороже через частников, разделив с ними прибыль.

Но главной причиной дефицита владельцы скота и птицы называют то, что жмых и отруби с государственных хранилищ в первую очередь распределяются в птицеводческие хозяйства «Guş toplumy», расположенные во всех регионах.

Дефицит кормов привел к тому, что цена килограмма мяса на рынке поднялась до 30 манатов ($8,55), а яиц – до 1,5 ($0,43) за штуку.