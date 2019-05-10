Туркменский диссидент Гулгельды Аннаниязов получил новый срок перед выходом на свободу

CA-NEWS (TM) - Известный туркменский диссидент Гулгельды Аннаниязов, осужденный в 2008 году на 11 лет лишения свободы, незадолго до окончания срока заключения был дополнительно приговорен к пяти годам колонии-поселения. Об этом говорится в заявлении кампании «Покажите их живыми» 10 мая, передает Хроника Туркменистана.

В первой половине марта 2019 года его этапировали в городок Карабогаз (бывший Бекдаш) на побережье Каспия. В марте родственники Аннаниязова, не видевшие его с момента ареста в 2008 году, впервые получили свидание с ним в новом месте заключения и смогли передать ему одежду и продукты питания. В последние два месяца они также имели возможность разговаривать с ним по телефону.

Аннаниязов был арестован и осужден на 15 лет за организацию антиправительственной демонстрации в Ашхабаде. В 1999 году диссидент был амнистирован, а в 2002 году получил убежище в Норвегии. В июне 2008 года его арестовали в доме родителей под Ашхабадом, и 7 октября 2008 года он был осужден верховным судом Туркменистана за незаконный переход границы.

Дальнейшая судьба Аннаниязова долгое время оставалась неизвестной, так как он содержался в заключении в полной изоляции от внешнего мира.

В 2013 году рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала лишение свободы Аннаниязова нарушающим нормы международного права и призвала к его освобождению. В ответ на запросы информации об Аннаниязове в 2015-2017 гг. от Комитета ООН по правам человека, Комитета ООН против пыток и Рабочей группы ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям, а также в рамках ОБСЕ, правительство Туркменистана предоставляло неполную или недостоверную информацию.

Вплоть до марта 2019 года свидания и другие возможности коммуникаций с родственниками не были предоставлены.

По оценке кампании «Покажите их живыми!», продление срока заключения Аннаниязова отражает распространенную в Туркменистане репрессивную практику в отношении политических заключенных.

В то же время власти, реагируя на международную критику в связи с проблемой насильственных исчезновений, разрешили Аннаниязову общение с родственниками и даже заявляют, что возможно его досрочное освобождение.

Кампания «Покажите их живыми» призывает власти Туркменистана отменить незаконный приговор Аннаниязову, немедленно освободить его из колонии и обеспечить возможность выезда в Норвегию для воссоединения с семьей.

Международная правозащитная кампания «Покажите их живыми!» действует с 2013 года, защищая права заключенных, содержащихся в полной изоляции в тюрьмах Туркменистана, и добиваясь прекращения практики насильственных исчезновений в Туркменистане.