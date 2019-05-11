РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистанцы не постятся в Рамадан из-за дороговизны продуктов

CA-NEWS (TM) -  В этом году в Туркменистане немногие соблюдают пост в месяц Рамадан. Причиной является экономический кризис в стране, а также боязнь обвинений в экстремизме, сообщает 10 мая Азатлык.

По словам анонимного источника, в Туркменистане не чувствуется наступление священного месяца Рамадан. Постящиеся люди боятся, что их обвинят в экстремизме. По этой причине люди не соблюдают пост в месяце Рамадан или не говорят в обществе об этом. Постящиеся каждый день собираются у одного из них по 10-15 человек на разговение. После чего ходят в мечеть на молитву.

Население питается традиционно хлебом, мясом, овощами, фруктами и сладостями. Но в настоящее время многие не могут себе позволить купить и половину из этих продуктов.

"Сейчас можно сказать, что люди, на завтрак могут себе позволить только хлеб со сладким чаем. Многим жителям трудно обеспечивать свои семьи. А во время поста, если не питаться как следует, то не бывает сил на работу", - рассказал житель Ашхабада.

Существует негласное правило, тот кто постится должен позвать на разговение (ифтар) своих родственников или соседей. Вообще постящийся не обязан приглашать на разговение. Но жители, из-за традиций чувствуют себя должным звать их к себе домой на разговение. В итоге некоторые не постятся, чтобы не приглашать гостей на ифтар.

В этом году туркменистанцы встретили месяц Рамадан в период подорожания и дефицита продуктов питания в стране, в том числе муки, хлеба, сахара и растительного масла и яиц.

В текущем году не было объявления о начале месяца Рамадан муфтиятом Туркменистана. Не было публикаций и в государственных СМИ.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Гражданка Таджикистана осуждена на 7 лет колонии за вербовку женщин для занятия проституцией в Таиланде
  • Впервые за 8 лет будет новый обладатель Кубка Казахстана
  • Таджикистан приступил к председательству Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×