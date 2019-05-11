Туркменистанцы не постятся в Рамадан из-за дороговизны продуктов

CA-NEWS (TM) - В этом году в Туркменистане немногие соблюдают пост в месяц Рамадан. Причиной является экономический кризис в стране, а также боязнь обвинений в экстремизме, сообщает 10 мая Азатлык.

По словам анонимного источника, в Туркменистане не чувствуется наступление священного месяца Рамадан. Постящиеся люди боятся, что их обвинят в экстремизме. По этой причине люди не соблюдают пост в месяце Рамадан или не говорят в обществе об этом. Постящиеся каждый день собираются у одного из них по 10-15 человек на разговение. После чего ходят в мечеть на молитву.

Население питается традиционно хлебом, мясом, овощами, фруктами и сладостями. Но в настоящее время многие не могут себе позволить купить и половину из этих продуктов.



"Сейчас можно сказать, что люди, на завтрак могут себе позволить только хлеб со сладким чаем. Многим жителям трудно обеспечивать свои семьи. А во время поста, если не питаться как следует, то не бывает сил на работу", - рассказал житель Ашхабада.

Существует негласное правило, тот кто постится должен позвать на разговение (ифтар) своих родственников или соседей. Вообще постящийся не обязан приглашать на разговение. Но жители, из-за традиций чувствуют себя должным звать их к себе домой на разговение. В итоге некоторые не постятся, чтобы не приглашать гостей на ифтар.

В этом году туркменистанцы встретили месяц Рамадан в период подорожания и дефицита продуктов питания в стране, в том числе муки, хлеба, сахара и растительного масла и яиц.

В текущем году не было объявления о начале месяца Рамадан муфтиятом Туркменистана. Не было публикаций и в государственных СМИ.