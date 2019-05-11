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  11 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве под электричку попали два таджикских мигранта

CA-NEWS (TJ) -  В Москве под колеса электрички попали два таджикских мигранта. Один погиб, другой с тяжелыми травами доставлен в больницу, сообщает 10 мая Радио Озоди.

«Трагедия произошла около 22 часов 7 мая. 34-летний Бурхон Тагоев и 26-летний Амирджон Меникулов вышли из дома, чтобы для купить молоко. Они переходили пути в неположенном месте и не услышали звука приближающегося поезда. В результате удара Бурхон Тагоев скончался на месте, а Амирджон Меникулов был доставлен в больницу», - рассказал пресс секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Иброхим Ахмади. Со вчерашнего дня Амирджон переведен на самостоятельное дыхание, он снят с аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам Ахмади, представительство минтруда Таджикистана в РФ оказывает всю необходимую помощь родственникам погибшего мигранта для отправки тела на родину.

Тем временем, один из читателей Радио Озоди, который был знаком с погибшим Тагоевым, утверждает, что Бурхона и Амирджона толкнули под электропоезд местные скинхеды. Будет ли рассмотрена версия о преднамеренном убийстве граждан Таджикистана – пока неизвестно. Эксперты утверждают, что после отправки тела погибшего на родину правоохранительные органы России, как правило, прекращают расследование происшествия.

В России на заработках находятся до 1 млн трудовых мигрантов из Таджикистана.

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