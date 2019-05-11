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  11 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Титула «Мини Мисс Вселенная» удостоилась 9-летняя жительница Кокшетау

CA-NEWS (KZ) -  9-летняя жительница Кокшетау Сабина Кайрат стала обладательницей титула «Мини Мисс Вселенная», передает «Казинформ».

В международном фестивале красоты, моды и таланта «Universе Beauty-2019» в Турции приняли участие и 9-летняя акмолинка Сабина Кайрат, а также ее 5-летний брат Динмухаммед. Ребята поучили сертификаты на участие в конкурсе после того, как в прошлом году стали обладателями званий «1 вице-мисс Азия» и «Мини-мистер Казахстана».

«Сабина продемонстрировала выход в национальном костюме, были также вечерний выход и талант-шоу, участвовала в дизайнерских показах. Она занимается спортивно-бальными танцами в кокшетауском клубе «Реверанс», поэтому представила на суд зрителя и жюри танцы «Румба» и «Самба», - поделилась с Казинформом мама ребят Лейла Рахимова.

В категории 9-10 лет Сабина завоевала высшую награду, став обладательницей титула «Mini Miss Universe» («Мини Мисс Вселенная»), а также получила диплом за лучший танец.

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