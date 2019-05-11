«Репортеры без границ» призвали Касым-Жомарта Токаева отказаться от «репрессивных методов» его предшественника

CA-NEWS (KZ) - Международная организация «Репортеры без границ» распространила заявление, в котором осуждает «массовую интернет-цензуру» в Казахстане 9 мая и «призывает временного президента Касым-Жомарта Токаева отказаться от "репрессивной практики" своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

Как говорится в официальном заявлении организации, в стране с утра 9 мая были недоступны сайты ряда средств информаци, в "середине дня были отключены" Facebook, Telegram, YouTube и Instagram.

"Репортеры без границ отмечает", что, "как и в прошлом, причиной цензуры стали мирные акции протеста", к которым "на этот раз призывал оппозиционер Мухтар Аблязов.

"Репортеры без границ" приводят слова Джоханна Бира, главы отдела организации по Европе и Центральной Азии, заявившего: "Нет никакого оправдания массовому воспрепятствованию реализации права общества на доступ к информации".

Он добавил, что властям Казахстана "пришло время отказаться от этой репрессивной практики прежней эры, если они хотят, чтобы их реформистский курс выглядел убедительно. Цензура в Интернете - одна из причин, по которым Казахстан занимает 158 место [из 180] в во "Всемирном индексе свободы прессы". Этот показатель негативно отражается на международном имидже".

Как считают "Репортеры без границ", власти Казахстана "нервничают в связи с волной демонстраций после отставки Назарбаева в марте".

9 мая в стране был заблокирован доступ к сайтам нескольких казахстанских СМИ и правозащитных организаций. Интернет-пользователи также не могли получить доступ к социальным сетям, некоторые жаловались и на перебои в целом с Интернетом и мобильной связью.