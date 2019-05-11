Туркменистан избран в состав трёх ключевых структур ООН

CA-NEWS (TM) - 7 мая в ходе заседания Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) по организационным вопросам Туркменистан был избран в членство Исполнительного Совета Всемирной продовольственной программы на период 2020-2022 годов, Комиссии ООН по народонаселению и развитию на период 2020-2024 годов и Комиссии ООН по наркотическим средствам на период 2020-2023 годов, сообщает "Туркменистан: Золотой век".

Об этом главу государства проинформировал вице-премьер, руководитель МИД Рашид Мередов, на состоявшемся 10 мая в формате видеоконференции заседании правительства.

В настоящее время Туркменистан является членом 10 структурных единиц ООН, в том числе ЭКОСОС.