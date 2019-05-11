В Узбекистане открыли доступ к ранее «запрещенным» новостным сайтам

CA-NEWS (UZ) - Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана изучило факты затрудненного доступа к некоторым зарубежным новостным веб-ресурсам, которые были озвучены представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезиром.

«По итогам изучения, были выявлены определенные технические неполадки, которые препятствовали полноценной работе указанных веб-ресурсов в Узбекистане, и приняты соответствующие меры по их устранению. С сегодняшнего дня будет восстановлен полный доступ таким веб-ресурсам, как «Voice of America», «Amerika ovozi», «BBC Uzbek», «Deutsche Welle», «Amnesty International», «Human Rights Watch», «Reporters sans frontieres», «Eurasianet.org», «AsiaTerra», «Fergana Agency», «Centre1», «Uzmetronom» и другим зарубежным новостным веб-сайтам», – говорится на официальной странице и. о. директора АИМК Комила Алламжонова.

«Вместе с тем, хотим призвать зарубежные СМИ и в целом журналистское сообщество придерживаться в своей деятельности принципов профессиональной журналистской этики, не использовать непроверенную и предвзятую информацию, а также не допускать распространения необоснованных слухов и домыслов», – заключил Алламжонов.