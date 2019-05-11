Вооруженная группа в Нигерии выпустила на свободу 900 детей

CA-NEWS (CA) - В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) приветствовали решение вооруженной группы в Нигерии выпустить на свободу около 900 несовершеннолетних, но предупредили, что интеграция этих детей в общество требует долгосрочных усилий, передает Служба новостей ООН.

Выступая на брифинге в Женеве, представитель ЮНИСЕФ Кристоф Бульерак рассказал о том, что боевики вооруженной группы, действующей на северо-востоке Нигерии, выпустили на свободу 894 ребенка, включая 106 девочек. Тем самым они выполнили условие соглашения, принятого в 2017 году при посредничестве ООН. Оно предусматривает отказ от практики вербовки несовершеннолетних в ряды боевиков.

В заявлении ЮНИСЕФ говорится о том, что эти дети пережили страшные мучения, их использовали в качестве солдат и заставляли работать в ужасающих условиях; они были свидетелями убийств и насилия. В настоящее время эта вооруженная группа уже выпустила на свободу 1727 несовершеннолетних.

Между тем, согласно имеющимся данным, в период с 2013 по 2017 годы боевики, орудующие на северо-востоке Нигерии, силой поставили под ружье более 3500 детей. Еще многие несовершеннолетние были похищены, изнасилованы и убиты.

Выпущенные сегодня на свободу дети станут участниками программы по реинтеграции, которая позволит им приобрести специальность и научиться зарабатывать на жизнь. Только за период с 2017 по 2018 год через такие программы, организованные ЮНИСЕФ, прошли 9800 детей.