Узбекистан ратифицировал Конвенцию о стойких органических загрязнителях
- Узбекистан, общество
- 13:00, 11 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал закон о ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, сообщает министерство юстиции в своем Telegram-канале.
Данная конвенция предусматривает меры по сокращению или устранению выбросов в результате преднамеренного производства и использования химических веществ, описанных в документе.
Конвенцию приняли в Стокгольме 23 мая 2001 года, ее участниками являются 182 государства.