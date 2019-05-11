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  11 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан ратифицировал Конвенцию о стойких органических загрязнителях

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал закон о ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, сообщает министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Данная конвенция предусматривает меры по сокращению или устранению выбросов в результате преднамеренного производства и использования химических веществ, описанных в документе.

Конвенцию приняли в Стокгольме 23 мая 2001 года, ее участниками являются 182 государства.

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