Узбекистан ратифицировал Конвенцию о стойких органических загрязнителях

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал закон о ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, сообщает министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Данная конвенция предусматривает меры по сокращению или устранению выбросов в результате преднамеренного производства и использования химических веществ, описанных в документе.

Конвенцию приняли в Стокгольме 23 мая 2001 года, ее участниками являются 182 государства.