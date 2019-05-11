В Шымкенте вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему 9-летнюю девочку в заброшенном доме

CA-NEWS (KZ) - Приговор по факту изнасилования девочки в поселке Тогус вынесен в специализированном суде по уголовным делам Шымкента, передает vera.kz.



«Суд признает подсудимого виновным по двум статьям уголовного кодекса 120 ч.4 и 121.ч.4 и назначает ему наказание в 18 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности», – зачитал приговор судья Абинур Карабаев.

Такое наказание для 20-летнего подсудимого запросил государственный обвинитель. Сторона потерпевшей девочки с таким сроком не согласна. Адвокат Айман Умарова считает, что 18 лет это слишком мягкое наказание для человека, который сначала 9-летнюю девочку изнасиловал, а потом еще и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

«Я не довольна приговором. Он совершил изнасилование малолетнего ребенка с особой жестокостью и помимо этого он совершил еще и действия сексуального характера. Понимаете, за одно из этих правонарушений можно получить столько лет, а он за два получил 18 лет. Я думаю, что мы будем оспаривать решение в части наказания. В остальном, я считаю, что суд был объективен», – рассказала после оглашения приговора Айман Умарова.

Это преступление произошло в начале января этого года. Спустя несколько дней стало известно, что неизвестный мужчина надругался над 9-летней школьницей в населенном пункте Тогус. Девочка во время каникул возвращалась с тренировки в школе, молодого мужчину она встретила недалеко от школы и метрах в 30-ти от дома. Он затащил девочку в заброшенный дом около железнодорожных путей, по которым многие дети ежедневно ходили в школу, и надругался над ней. Все эти его действия были доказаны еще в ходе досудебного следствия, говорит адвокат.

«Я довольна тем, как была собрана доказательная база. Не так важно, признал ли он вину, важно, чтобы были другие доказательства. И я считаю, что в совокупности все доказано. Редко, когда бывает, чтобы доказательства были так добыты и ювелирно отработаны. Например, биологическая экспертиза, которая показала следы. Молекулярно-генетическая экспертиза, ведь они даже почву изымали и нашли его следы биологические. Судебно-медицинская экспертиза, которая подтверждает доводы обвинения о том, что это было дважды. То есть было два разных насилия над ребенком: изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Было и то и то, потому что пальцем это одно, а тут еще и другое. Там столько ранений было. Бедную девочку зашивали, она до сих пор по врачам ходит», – рассказывает Айман Умарова.

Ребенок в судебном следствии не участвовал, рассказывает адвокат. 9-летняя девочка все еще переживает случившееся. Она боится выходить на улицу, с опаской оборачивается и любого человека воспринимает как потенциального врага. Айман Умарова считает, что процесс восстановления ребенка будет длительным.

«Подсудимый вначале говорил, что признает вину, потом говорил, что не признает вину, что частично признает вину. Его признание это только для того, чтобы приговор был более мягкий. А в остальном я не увидела, что он раскаивается, как говорит. Это реально было изнасилование. И скажу, что это абсолютно доказанное уголовное дело», – говорит Айман Умарова.

Обе стороны намерены оспаривать решение суда в апелляционной инстанции.