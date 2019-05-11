ЕБРР инвестирует более $300 млн в модернизацию системы водоснабжения Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Президент Европейского банка реконструкции и развития Сама Чакрабати и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 9 мая подписали мандатные письма о реализации ряда масштабных проектов в сфере модернизации систем водоснабжения в регионах республики на общую сумму более $300 млн, сообщает сайт министерства.

Чакрабати отметил значительный прогресс во взаимоотношениях с Узбекистаном, достигнутый в течение последних двух лет во многом благодаря последним нововведениям в экономической модели страны.

Также стороны обсудили текущее сотрудничество, перспективы расширения проектного портфеля и приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.



