Таджикистан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере

CA-NEWS (TJ) - 9 мая прошла встреча посла Таджикистана Исматулло Насредина с федеральным министром продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сахибзаде Мухаммад Мехбуб Султаном. В ходе которой состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях, и развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, передает Авеста.

Также был обсужден вопрос о проведении заседания совместной рабочей группы и налаживании контактов между экспертами двух сторон, в рамках очередной сессии совместной межправительственной комиссии, которая запланирована на текущий год.