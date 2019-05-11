Минюст Узбекистана объявил акцию по защите прав граждан при сносе

CA-NEWS (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана с 10 мая по 30 июня объявляет о проведении акции по приему и рассмотрению онлайн обращений в сфере соблюдения прав граждан на недвижимое имущество, сообщает Telegram-канал Минюста.

Сообщение сопровождено следующими вопросами для граждан:

Ваши права на недвижимое имущество нарушаются?

Ваше жилье противозаконно снесено?

Вам не выплачивается компенсация за снесенное сооружение?

Вас не устраивает форма предложенной компенсации?

Не можете получить право собственности на недвижимое имущество?

Для защиты своих прав Минюст призывает граждан направлять обращения по ссылке.