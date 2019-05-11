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  11 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане задержали трех жителей столицы за рекламу сайтов с наркотиками

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане полицейские задержали трех местных жителей 30 и 32 лет за распространение рекламы интернет-сайтов, предлагающих синтетические наркотики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.

При задержании у подозреваемых были изъяты трафареты и баллончики аэрозольной краски. Задержанные лица привлечены к административной ответственности.

С начала года полицейскими выявлены более 100 сайтов, информация направлена к блокированию, установлено и привлечено к ответственности 7 человек.

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