Нацсобрание Франции одобрило закон о восстановлении собора Парижской Богоматери

CA-NEWS (CA) - 10 мая национальное собрание Франции(нижняя палата парламента), после 13-часовых прений одобрило вызвавший неоднозначные отклики закон о восстановлении в пятилетний срок собора Парижской Богоматери, пострадавшего в апреле от масштабного пожара, передает Deutsche Welle.

В поддержку законопроекта проголосовали 32 депутата, пять - против, 10 воздержались. Теперь документ будет направлен в Сенат на рассмотрение, запланированное на 27 мая.

"Мы хотим действовать быстро. Нас обвиняли в том, что речь идет о слишком быстрых темпах, однако пожертвования поступили в кратчайшие сроки, поэтому мы должны быть в состоянии отреагировать на них конкретными действиями. Пять лет - "амбициозный срок", однако проект не будет реализовываться "в спешке", - отметил министр культуры страны Франк Риестер.

На восстановительные работы был собран $1,1 млрд (около 979 млн евро). По оценкам экспертов, на реконструкцию могут потребоваться порядка 600-700 млн евро.

Закон предусматривает создание специального общественного надзорного органа для контроля над работами. Кроме того, он наделяет власти полномочиями при необходимости отменять решения, связанные с проведением тендеров, а также корректировать нормативы в области защиты культурного наследия. Это положение вызывало наибольшую критику общественности.

В результате пожара, произошедшем 15 апреля, собор Парижской Богоматери сильно пострадал.

Вскоре после происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок - к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Нотр-Дам-де-Пари ежегодно посещали около 13 млн человек. Строительство собора началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года.