Президент Туркменистана утвердил ряд международных документов

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, об утверждении международных документов между Туркменистаном и зарубежными государствами, сообщает 10 мая госинформагентство ТДХ.

Были утверждены, подписанные 12 августа 2018 года в городе Актау:

Протокол о сотрудничестве и согласованном действии пограничных ведомств к соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море;

Протокол о сотрудничестве в борьбе против терроризма на Каспийском море к соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море;

Протокол о сотрудничестве в борьбе против организованной преступности на Каспийском море к соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море;

Подписанное 18 марта 2019 года в городе Ашхабаде соглашение между правительствами Туркменистана и Бахрейна о взаимном безвизовом режиме для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Подписанное 15 апреля 2019 года в городе Ашхабаде соглашение между правительствами Туркменистана и Францией о выдаче членам семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений разрешения на осуществление трудовой деятельности.

Подписанное 17 апреля 2019 года в городе Ашхабаде соглашение между правительствами Туркменистана и Кореи о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере.