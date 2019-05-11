Президент Туркменистана утвердил ряд международных документов

- Туркменистан, политика
- 14:18, 11 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, об утверждении международных документов между Туркменистаном и зарубежными государствами, сообщает 10 мая госинформагентство ТДХ.
Были утверждены, подписанные 12 августа 2018 года в городе Актау:
Протокол о сотрудничестве и согласованном действии пограничных ведомств к соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море;
Протокол о сотрудничестве в борьбе против терроризма на Каспийском море к соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море;
Протокол о сотрудничестве в борьбе против организованной преступности на Каспийском море к соглашению от 18 ноября 2010 года о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море;
Подписанное 18 марта 2019 года в городе Ашхабаде соглашение между правительствами Туркменистана и Бахрейна о взаимном безвизовом режиме для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов.
Подписанное 15 апреля 2019 года в городе Ашхабаде соглашение между правительствами Туркменистана и Францией о выдаче членам семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений разрешения на осуществление трудовой деятельности.
Подписанное 17 апреля 2019 года в городе Ашхабаде соглашение между правительствами Туркменистана и Кореи о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере.