Президент Таджикистана допросил сотрудника таможни и уличил его во лжи (видео)

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 мая на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой допросил сотрудника таможенной службы и уличил его во лжи, передает Авеста.

Глава государства пригласил таможенника к микрофону и спросил, сколько домов и машин он имеет, где учился, и уличив его во лжи, велел уволиться со службы.

Диалог разворачивался следующим образом:

Эмомали Рахмон: Подойди к микрофону!.

(Шахбоз Раджабзода поднимается и идет к микрофону)

Президент: Кто вы?

Сотрудник таможни: (называет свое имя)

«Эмомали Рахмон: Сколько лет работаешь?

Таможенник: Один год и восемь месяцев.

Эмомали Рахмон: Один год и 8 месяцев? Сколько домов имеешь? Говори правду!.

Таможенник: Три дома.

Эмомали Рахмон: Сколько машин имеешь?

Таможенник: Одну.

Эмомали Рахмон: не одну, говори правду!. У меня есть данные.

«Таможенник: Две машины. Только одна на мое имя.

Эмомали Рахмон: Одна на имя другого, вторая на твое имя. Сколько стоит твоя машина?

Таможенник: …

Эмомали Рахмон: Сколькими иностранными языками владеешь?

Таможенник: Тремя языками.

Эмомали Рахмон: Где учился?

Таможенник: Российская Дипакадемия, Госслужба.

Эмомали Рахмон: Не лги, не окончил учебу!

Таможенник: Да, не закончил учебу, Тут дело…

Эмомали Рахмон: Исключили тебя за неуспеваемость. Почему говоришь от имени детей руководителя страны? Вот он молодой кадр. Грехов у тебя больше чем волос на голове. Понял? В какой структуре ты бы не работал, тебя ото всюду увольняли. А как приняли на эту работу, я не знаю. Никому не подчиняется. Даже не здоровается. Что, спустился с небес? Закон для чего и для кого? Безгрешен? Не имеешь недостатков?

Таможенник: Имею.

Эмомали Рахмон: Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитываю твои молодые года, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет!. Возвратишь деньги, которые перевел за рубеж.

Таможенник: Верну.

Эмомали Рахмон: Садись.

Эмомали Рахмон: Такая ситуация с большинством руководителей постов, большинством руководителей терминалов, большинством начальников управлений таможни. Не простые люди. Откуда пополнятся бюджету?. Куда вы смотрите? Уходят сотни миллионов, миллиарды, а вы говорите о невыполнение бюджета. Учитель работает по 10-12 часов, а получает 700 сомони.

На указанной встрече президент Эмомали Рахмон указал работникам финансовой, банковской, налоговой и таможенной сферы на основные недостатки в их работе и поручил принять меры по их скорейшему устранению.