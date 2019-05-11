Президент Таджикистана допросил сотрудника таможни и уличил его во лжи (видео)

- Таджикистан, общество
- 14:31, 11 мая 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 мая на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой допросил сотрудника таможенной службы и уличил его во лжи, передает Авеста.
Глава государства пригласил таможенника к микрофону и спросил, сколько домов и машин он имеет, где учился, и уличив его во лжи, велел уволиться со службы.
Диалог разворачивался следующим образом:
Эмомали Рахмон: Подойди к микрофону!.
(Шахбоз Раджабзода поднимается и идет к микрофону)
Президент: Кто вы?
Сотрудник таможни: (называет свое имя)
«Эмомали Рахмон: Сколько лет работаешь?
Таможенник: Один год и восемь месяцев.
Эмомали Рахмон: Один год и 8 месяцев? Сколько домов имеешь? Говори правду!.
Таможенник: Три дома.
Эмомали Рахмон: Сколько машин имеешь?
Таможенник: Одну.
Эмомали Рахмон: не одну, говори правду!. У меня есть данные.
«Таможенник: Две машины. Только одна на мое имя.
Эмомали Рахмон: Одна на имя другого, вторая на твое имя. Сколько стоит твоя машина?
Таможенник: …
Эмомали Рахмон: Сколькими иностранными языками владеешь?
Таможенник: Тремя языками.
Эмомали Рахмон: Где учился?
Таможенник: Российская Дипакадемия, Госслужба.
Эмомали Рахмон: Не лги, не окончил учебу!
Таможенник: Да, не закончил учебу, Тут дело…
Эмомали Рахмон: Исключили тебя за неуспеваемость. Почему говоришь от имени детей руководителя страны? Вот он молодой кадр. Грехов у тебя больше чем волос на голове. Понял? В какой структуре ты бы не работал, тебя ото всюду увольняли. А как приняли на эту работу, я не знаю. Никому не подчиняется. Даже не здоровается. Что, спустился с небес? Закон для чего и для кого? Безгрешен? Не имеешь недостатков?
Таможенник: Имею.
Эмомали Рахмон: Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитываю твои молодые года, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет!. Возвратишь деньги, которые перевел за рубеж.
Таможенник: Верну.
Эмомали Рахмон: Садись.
Эмомали Рахмон: Такая ситуация с большинством руководителей постов, большинством руководителей терминалов, большинством начальников управлений таможни. Не простые люди. Откуда пополнятся бюджету?. Куда вы смотрите? Уходят сотни миллионов, миллиарды, а вы говорите о невыполнение бюджета. Учитель работает по 10-12 часов, а получает 700 сомони.
На указанной встрече президент Эмомали Рахмон указал работникам финансовой, банковской, налоговой и таможенной сферы на основные недостатки в их работе и поручил принять меры по их скорейшему устранению.