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  11 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генсек ООН: в торговых войнах нет победителей

CA-NEWS (CA) -  Сегодня как никогда необходимо добиваться оживления справедливого международного сотрудничества в области торговли, ликвидировать негативные последствия глобализации и предотвращать торговые войны, в которых нет и не будет победителей. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с трибуны Всемирной торговой организации (ВТО), передает Служба Новостей ООН.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что глобализация и технологический прогресс принесли огромную пользу человечеству: они способствовали росту мировой экономики, торговли, улучшению условий жизни и сокращению масштабов крайней бедности.

«В результате глобализации страны, бизнес и люди стали более взаимозависимыми, чем когда-либо прежде. И это создало огромные возможности для роста и развития. Многие развивающиеся государства смогли воспользоваться интеграцией в мировую экономику. В 1995 году доля развивающихся стран в мировой торговле составляла менее 30 процентов. В 2017 году она возросла до 45 процентов», - отметил глава ООН. Более миллиарда человек смогли вырваться из крайней нищеты. В этом огромная заслуга ВТО, считает глава ООН.

Вместе с тем, по словам Генерального секретаря ООН, не все в равной мере смогли воспользоваться плодами глобализации и развития международной торговли. Так, наименее развитые страны не в состоянии достичь одной из целей устойчивого развития: к 2020 году удвоить свою долю в мировой торговле. Во многих государствах растет неравенство. Более 700 миллионов человек, или 10 процентов населения мира, по-прежнему живут в условиях крайней нищеты.

«Рост неравенства свидетельствует о том, что в результате глобализации кто-то выиграл, а кто-то проиграл, - сказал Генеральный секретарь. - Все большее недовольство глобализацией стали высказывать те, кто почувствовал себя обделенным. Это подорвало доверие людей к институтам власти и политическим структурам в целом, как в богатых, так и в бедных странах. Более того, ошибки, допущенные в процессе глобализации, обернулись проблемами в области международного торгового сотрудничества».

«В условиях недовольства глобализацией, в прошлом году стали усиливаться трения в сфере торговли, что чревато замедлением ее роста, а также подрывом правовых основ многосторонней торговой системы. Эта напряженность в сфере торговли - основное препятствие на пути активизации глобального партнерства, столь необходимого для устойчивого развития», - сказал глава ООН.

Генеральный секретарь добавил, что торговые войны не приносят выгод никому и самым негативным образом сказываются на экономике развивающихся стран. «Отход от многосторонних соглашений, как представляется, наименее выгоден малым развивающимся странам, которые лишаются той защиты, которую они имеют в рамках системы, базирующейся на праве», - сказал Генеральный секретарь ООН. Он призвал разрешать все спорные вопросы путем многостороннего диалога и сотрудничества.

«Нам нужно работать над восстановлением международного сотрудничества и поддерживать ВТО – это уникальное международное учреждение, которое на протяжении последних 70 лет стоит на страже международных торговых отношений», - заявил Генеральный секретарь.
В этом контексте он приветствовал недавние инициативы ВТО, например, связанные с отменой к 2020 субсидий на рыбную продукцию или обеспечением доступа к непатентованным лекарствам.

«Вклад международной торговли в экономический рост и устойчивое развитие неоспорим. Но глобализация, несмотря на ее преимущества, породила также страхи и серьезно ослабила поддержку многосторонней торговли со стороны общества», - сказал глава ООН. Он полагает, что для ответа на эти вызовы необходимо провести реформу ВТО, которая должна укрепить основы справедливой международной торговли.

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