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  12 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана поручил улучшить сервис в столичных магазинах

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде будет расширена торговая сеть. Об этом на заседании Кабмина 10 мая президенту доложил вице-премьер Чары Гылыджов, передает Хроники Туркменистана.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, «магазины, где будет организована розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, будут оснащены современным оборудованием, в них будет налажен высококачественный сервис, а также созданы условия для удовлетворения спроса населения».

В свою очередь президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в связи с расширением столицы число магазинов должно быть увеличено по принципу их шаговой доступности для жителей.

Глава государство отдельно подчеркнул, что привлекательным должен быть внешний вид здания, а приоритетами внутри должны стать комфорт и сервис для покупателя.

Отметим, что внешний вид всех задний столицы без исключения утверждает лично президент.

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