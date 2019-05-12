33-летний житель Андижана покончил с собой после допроса в милиции. Его родственники утверждают, что парня пытали

CA-NEWS (UZ) - 33-летний Бекзодбек Юнусов, проживавший в махалле имени Бектоша Рахимова в городе Андижане, 10 мая был найден повешенным в кладовке своего дома. 4 мая парень был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в торговле запрещенными препаратами. На следующий день Бекзодбека освободили, спустя несколько часов он покончил с собой. Его родственники утверждают, что на теле парня были обнаружены следы от пыток.

33-летний Бекзодбек Юнусов, проживавший в махалле имени Бектоша Рахимова в городе Андижане, 10 мая был найден повешенным в кладовке собственного дома.

5 мая парень исчез, его родственники искали его пять дней.

Младший брат Бекзодбека Жавлонбек Юнусов говорит репортеру «Озодлика», что за день до исчезновения, 4 мая, его брата задержали по подозрению в торговле запрещенными препаратами.

– В тот день брат вернулся домой в 2 часа ночи. Когда я спросил его, что случилось, он заплакал. Потом он сказал мне: «Милиционеры сильно били меня, чтобы я дал показания против младшей сестры. Они требовали, чтобы я признался, что взял эти таблетки у нее. В противном случае, угрожали засунуть резиновую дубинку в задний проход. Я был вынужден написать все, что они требовали. Потом они заставили меня говорить по их указке, снимали все на видео. Я очень мучаюсь от того, что был вынужден дать показания против своей сестры. Завтра к 9 часам меня снова вызвали в милицию. Я очень боюсь». Брат рассказал мне об этом и заплакал, – говорит Жавлонбек Юнусов.

Младшая сестра покойного Бекзодбека Юнусова Навруза утверждает, что видела на теле брата следы от пыток.

– Когда ночью брат вернулся домой, лицо у него было бледное, губы были опухшие. Когда я посмотрела на его губы, они были разбиты изнутри. Лицо брата было опухшим. Я хотела сфотографировать его лицо и выложить фото в Интернет, но брат не согласился, сказав: «Нет, нет, они потом сделают мне еще хуже», – говорит младшая сестра покойного Бекзодбека Юнусова.

Жавлонбек Юнусов рассказывает «Озодлику», что его старший брат Бекзодбек сломал себе ногу, когда работал на стройке. По словам собеседника, даже после восстановления его брат мучился от боли в ноге и принимал обезболивающие таблетки.

– Мой брат был строителем, во время работы на стройке сломал себе ногу. Перенес операцию, вставили штифт. Он постоянно мучился от боли в ноге. Поэтому регулярно принимал обезболивающие таблетки. 4 мая, когда он вернулся домой после допроса в отделении милиции, мы оставили его в комнате, чтобы он лег спать и отдохнул. А уже утром его не было в комнате, – говорит Жавлонбек Юнусов.

По словам еще одной младшей сестры Бекзодбека Юнусова Шахзоды, после исчезновения ее брата, родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы, однако те отказались разыскивать Бекзодбека.

– Не осталось ни одного места, где бы мы не искали брата. Ходили в отделение милиции, но там нам заявили, что мы сами во всем виноваты. Они отказались объявлять розыск. Потом узнали, что перед самоубийством брат оставил нам записку, в которой написал «простите меня». Мы и эту записку показали милиционерам, но они все равно отказались разыскивать моего брата. Нам и в голову не пришло искать его в кладовке во дворе дома. Спустя пять дней соседи сказали нам, что из нашей кладовки расносится плохой запах. Когда мы зашли в кладовку, увидели его там повешенным, – сказала репортеру младшая сестра покойного Бекзодбека Юнусова.

10 мая тело Бекзодбека Юнусова увезли для проведения судебно-медицинской экспертизы, после ее проведения передали родным. 11 мая парня похоронили.

У Бекзода Юнусова остались трехлетняя дочь и годовалый сын.

В распоряжении редакции «Озодлика» не имеются факты нанесения побоев Бекзодбеку Юнусову в отделении милиции.

В отделении внутренних дел города Андижана нашему радио подтвердили информацию о том, что Бекзодбек Юнусов был найден повешенным, однако отказались предоставить более подробную информацию по телефону.

В городской прокуратуре на телефонные звонки нашего репортера никто не ответил.

В докладах международных правозащитных организаций не раз отмечалось, что практика пыток в отношении задержанных и заключенных носит в Узбекистане систематический характер. По данным местных и международных правозащитников, в большинстве случаев пытки в милиции остаются безнаказанными.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзияев на встречах с сотрудниками МВД, прокуратуры и судов неоднократно говорил о том, что в большинстве случаев правоохранительные органы применяют к людям пытки для получения признательных показаний. В частности, на встрече с сотрудниками прокуратуры два года назад глава государства заявлял, что надзорный орган давно превратился в «репрессивный и карательный орган».





