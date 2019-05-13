В Узбекистане разблокировали доступ к сайтам ряда СМИ, но не на все

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CA-NEWS (UZ) - 10 мая директор Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов опубликовал на своей странице в Facebook’е список разблокированных сайтов.

В списке числятся такие веб-ресурсы, как «Voice of America», «Amerika ovozi», «BBC Uzbek», «Deutsche Welle», «Amnesty International», «Human Rights Watch», «Reporters sans frontieres», «Eurasianet.org», «AsiaTerra», «Fergana Agency», «Centre1» и «Uzmetronom». Однако «Озодлик» и ряд других независимых СМИ не вошли в этот список.

Директор Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов сообщил на своей странице в Facebook’е, что с 10 мая в стране открыли доступ к ряду заблокированных средств массовой информации, как местных, так и иностранных.

«С сегодняшнего дня будет восстановлен полный доступ таким веб-ресурсам, как «Voice of America», «Amerika ovozi», «BBC Uzbek», «Deutsche Welle», «Amnesty International», «Human Rights Watch», «Reporters sans frontieres», «Eurasianet.org», «AsiaTerra», «Fergana Agency», «Centre1», «Uzmetronom» и другим зарубежным новостным веб-сайтам», – говорится в заявлении Комила Алламжонова.

Напомним, что в середине апреля этого года представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Ташкент прекратить блокирование средств массовой информации, чтобы обеспечить доступ общественности к важным новостным и текущим ресурсам.

Комил Алламжонов написал Facebook'е, что ознакомился с заявлением Арлема Дезира и тщательно изучил озвученные им факты затрудненного доступа к некоторым зарубежным новостным веб-ресурсам в Узбекистане.

«По итогам изучения, были выявлены определенные технические неполадки, которые препятствовали полноценной работе указанных веб-ресурсов в Узбекистане, и приняты соответствующие меры по их устранению», – пишет Комил Алламжонов.

Вместе с тем, он призвал зарубежные СМИ и журналистское сообщество придерживаться в своей деятельности принципов профессиональной журналистской этики.

«Хотим призвать их не использовать непроверенную и предвзятую информацию, а также не допускать распространения необоснованных слухов и домыслов», – написал в своем заявлении Facebook'е директор Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов.

Сайты Узбекской службы «Би-Би-Би», информационного агентства «Fergana Agency» и «Озодлика» блокируются в Узбекистане с 2004 года.

Проживающий в Лондоне узбекистанский исследователь Алишер Ильхамов, комментируя заявление Комила Алламжонова, написал, что «еще рано бросать вверх чепчики».

«По сообщениям с мест, «технические» проблемы остаются с доступом к сайтам Озодлика, Eltuz.com, Узбекско-германского форума по правам человека, которые давали, пожалуй, самую критическую информацию по Узбекистану. Если «технические» проблемы с доступом к этим сайтам останутся, то это скорее будет выглядеть не шагом в сторону свободы слова, а политикой «разделяй и властвуй». Разделять в данном случае будут журналистское сообщество. Если счастливчики сейчас промолчат про невезунчиков, то эта политика сработает на 100%», – написал Алишер Ильхамов на своей странице в Facebook'е.